Разработчики остались довольны производительностью Nintendo Switch 2 и упрощенной разработкой игр для консолиНесмотря на внешнюю схожесть с предшественницей, новая Nintendo Switch 2 предлагает заметный скачок по части “начинки” – и, судя по первым отзывам разработчиков, японская компания сделала ставку не только на техническое усиление, но и на… источник#Nintendo_Switch.