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Киркоров боится за будущее детей: «Алла–Виктория меня не подведет, а вот Мартин может попасть»

Киркоров боится за будущее детей: «Алла–Виктория меня не подведет, а вот Мартин может попасть»

Накануне Филипп Киркоров отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет. За это время артист так и не нашел себе единственную даму сердца.

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