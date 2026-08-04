iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Илон Маск строит мегафабрику чипов будущего: появились новые кадры масштабной стройки Advanced Technology Chip Fab

Илон Маск строит мегафабрику чипов будущего: появились новые кадры масштабной стройки Advanced Technology Chip Fab

В этой по-настоящему большой исследовательской лаборатории будут создавать «мозги» для роботакси Tesla, гуманоидных роботах Optimus и ИИ-спутниковВ Сети появились новые кадры строительства Advanced Technology Chip Fab (ATCF) — исследовательского центра по разработке полупроводников, который Tesla и SpaceX возводят в Техасе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии