Илон Маск строит мегафабрику чипов будущего: появились новые кадры масштабной стройки Advanced Technology Chip Fab

В этой по-настоящему большой исследовательской лаборатории будут создавать «мозги» для роботакси Tesla, гуманоидных роботах Optimus и ИИ-спутниковВ Сети появились новые кадры строительства Advanced Technology Chip Fab (ATCF) — исследовательского центра по разработке полупроводников, который Tesla и SpaceX возводят в Техасе.