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Соскин: Украинцам стоит приготовиться к ракетным атакам на Новый год

Соскин: Украинцам стоит приготовиться к ракетным атакам на Новый год

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил жителей Украины о возможности ударов со стороны ВС РФ до Нового года.

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Комментарии
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Rakhmatovacsp Рахматова
Байден, отдай ты все ракеты  Украине!  Россия тебе пришлёт в &quot;подарок&quot; свои &quot;Ониксы&quot;, &quot;Кинжалы&quot;, &quot; Булавы&quot;, &quot;Авангарды&quot; и &quot; Посейдоны&quot;!  Вы их сами ловить будете всей Америкой или встанете в очередь?! Вы мечтаете уничтожить Россию, но сначала Россия превратит США в труху и в руины, а потом, цунами высотой волн в 300 - 500 метров, смоет вас, как ненужную  Погань и Нечисть,- в море : рыбки тоже кушать хотят!
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18 час.
Rakhmatovacsp Рахматова
Соскин - сосун, так беги и готовь  подвал! Твой шеф оболванивал дурней украинцев в том, что Украина - не Россия, хотя он отлично знал, что именно Россия и создала Украину - на землях, которыми владела  Россия с 1654 года! И у Украины - было только право ДОБРОСОВЕСТНОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ землями России! И что Украина никогда не выходила из состава России! И что Советским Союзом тоже управляла Россия в лице СССР!  Иди, отсоси у  шефа и - марш в подвал!  За что вы  ложью боролись,, на то и напоролись!  Наволочи, вылупоки, покыдьоки, нацюцюрики та  кляты  тваринолюбы, кляты каты! Цюцюрку бандеры - поппеля - сопли в дупу тебе и Кучме, а в домовины - тильки руч - гивно!
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16 час.

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