Соскин: Украинцам стоит приготовиться к ракетным атакам на Новый год

Байден, отдай ты все ракеты Украине! Россия тебе пришлёт в "подарок" свои "Ониксы", "Кинжалы", " Булавы", "Авангарды" и " Посейдоны"! Вы их сами ловить будете всей Америкой или встанете в очередь?! Вы мечтаете уничтожить Россию, но сначала Россия превратит США в труху и в руины, а потом, цунами высотой волн в 300 - 500 метров, смоет вас, как ненужную Погань и Нечисть,- в море : рыбки тоже кушать хотят!

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Rakhmatovacsp Рахматова

Соскин - сосун, так беги и готовь подвал! Твой шеф оболванивал дурней украинцев в том, что Украина - не Россия, хотя он отлично знал, что именно Россия и создала Украину - на землях, которыми владела Россия с 1654 года! И у Украины - было только право ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ землями России! И что Украина никогда не выходила из состава России! И что Советским Союзом тоже управляла Россия в лице СССР! Иди, отсоси у шефа и - марш в подвал! За что вы ложью боролись,, на то и напоролись! Наволочи, вылупоки, покыдьоки, нацюцюрики та кляты тваринолюбы, кляты каты! Цюцюрку бандеры - поппеля - сопли в дупу тебе и Кучме, а в домовины - тильки руч - гивно!