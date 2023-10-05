Неизвестную редакцию рукописи Высоцкого продали за 260 тысяч рублей

Global Look Press/Vladimir Mekler/Russian Look Неизвестную редакцию рукописи песни Владимира Высоцкого "В холода" продали на онлайн-торгах за 260 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".
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