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Замгенпродюсера «Матч ТВ» о недовольстве Генича признанием Нагучева комментатором сезона перед финалом ЧМ: «Константин блестяще справился с ролью шоумейкера. Он подогрел интерес»

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков объяснил, почему на канале поставили работать на финал чемпионата мира пару комментаторов Константина Генича и Романа Нагучева .

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