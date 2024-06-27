Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявления секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о якобы «передаче» Россией Нагорного Карабаха Азербайджану являются откровенной ложью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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