Обновлено 23.10 в 15:50. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущие темпы роста цен вернутся к 4% в течение первого полугодия 2027 года, а инфляционные ожидания россиян находятся вблизи максимальных значений за два года.
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