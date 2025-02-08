МИД КНР: Пекин выступает против попыток Вашингтона подорвать отношения с Панамой

Пекин выступает против попыток США подорвать отношения Китая и Панамы. Об этом заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжао Чжиюань на встрече с послом Панамы Мигелем Лекаро, сообщает пресс-служба МИД Китая.
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