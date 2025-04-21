В Брянской области не остывает пик пыльцевой активности

В регионе зафиксирован высокий уровень пыльцы берёзы, сохраняющийся несколько дней подряд. Аллергикам рекомендовано ограничить пребывание на улице и заранее принять мерыВесна в Брянской области вступила в самую активную фазу - вместе с теплом пришла и сезонная угроза для аллергиков.