«Большая семёрка» нашла способ сэкономить на обещанной финансовой помощи Украине. 20 сентября теперь уже фактически властительница Еврокомиссии Урсула фон дер […] The post Евросоюз раздаёт российские деньги в кредит appeared first on Медиакратия.
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