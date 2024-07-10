Сенаторы и депутаты будут обязаны согласовывать зарубежные поездки

Сенатор от Смоленской области выступил с докладом на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Сенаторы и депутаты Госдумы будут обязаны согласовывать свои зарубежные поездки.
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