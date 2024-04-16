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Лунев о «Байере»: «Я не был готов к требованиям – игра ногами, проблемы с техникой. Но хотел в конкурентной среде доказать, что достоин этого места»

– Почему у вас не получилось в «Байере»? – Первый момент: я не был готов к требованиям. С детства и в дальнейшем не сталкивался с такими – для меня они в новинку.

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