Мученик системы США. Трамп стал сакральной жертвой в глазах народа

Дональд Трамп за годы карьеры нажил много врагов и среди своих, и среди чужих. Стрельба на его митинге стала результатом халатности Секретной службы, но преступника могли «не заметить» намеренно — всему виной коррупция и связи.
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