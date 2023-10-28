Восстание машин уже началось?

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Комментарии
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h
halina
Истинная власть от Бога -порче неподвластна.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Можно узнать признаки &quot;истинной&quot; и &quot;неистинной&quot;? Как отличить?
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1 д.
Леонид Попивняк
.....и передаётся по наследству????)))))))
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1 д.

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