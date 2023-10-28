Восстание машин уже началось?

Человечество подобно ребёнку, который не осознаёт, насколько опасную игрушку он конструирует. Американский журнал Foreign Policy опубликовал меморандум двух политических тяжеловесов Генри Киссинджера и Грэма Эллисона с призывом к лидерам ведущих стран мира взять под контроль развитие систем искусственного интеллекта, бесконтрольная разработка которых может привести человечество на грань глобальной катастрофы.