Человечество подобно ребёнку, который не осознаёт, насколько опасную игрушку он конструирует. Американский журнал Foreign Policy опубликовал меморандум двух политических тяжеловесов Генри Киссинджера и Грэма Эллисона с призывом к лидерам ведущих стран мира взять под контроль развитие систем искусственного интеллекта, бесконтрольная разработка которых может привести человечество на грань глобальной катастрофы.
Восстание машин уже началось?
Комментарии
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h
halina
Истинная власть от Бога -порче неподвластна.
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1 д.
Дмитрий Бакланов
Можно узнать признаки "истинной" и "неистинной"? Как отличить?
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1 д.
Леонид Попивняк
.....и передаётся по наследству????)))))))
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1 д.
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