Нутрициолог Юзуп: рыбий жир положительно влияет на работу мозга и здоровье сердца

Рыбий жир, известный как Омега-3, очень полезен для здоровья. Доказано, что он положительно влияет на здоровье сердца, кожи, суставов и улучшает работу мозга.
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