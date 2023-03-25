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Нутрициолог Юзуп: рыбий жир положительно влияет на работу мозга и здоровье сердца

Рыбий жир, известный как Омега-3, очень полезен для здоровья. Доказано, что он положительно влияет на здоровье сердца, кожи, суставов и улучшает работу мозга.

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