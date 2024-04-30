Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту получения телесных повреждений подростком в Ленинградской области

В соцмедиа сообщается, что несовершеннолетний житель региона с друзьями находился в заброшенном здании, расположенном в деревне Торосово, где ему на ногу упала часть железобетонной плиты, причинившая травму.
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