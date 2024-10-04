Мэрия раскрыла подробности приватизации Новосибирской аптечной сети

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» преобразуют в акционерное общество. Постановление об условиях приватизации муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» опубликовала мэрия города.
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