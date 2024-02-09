«Россия будет бороться за свои интересы до конца»: Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

В беседе с американским журналистом президент России призвал США прекратить поставки оружия Киеву для начала переговоров, исключил нападение России на страны НАТО и объяснил, что такое денацификацияИнтервью Владимира Путина, из-за которого один республиканский конгрессмен объявил Такера Карлсона «предателем», а один европарламентарий предложил запретить ему въезд в ЕС, вышло в Сети в два часа ночи по Москве, в американский прайм-тайм.
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