Землетрясение между Туапсе и Сочи: собрали инфу По сообщению Обнинского сейсмологического Центра в Туапсинском районе сегодня в 9:34 произошло землетрясение магнитудой 3,7.
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Землетрясение между Туапсе и Сочи: собрали инфу По сообщению Обнинского сейсмологического Центра в Туапсинском районе сегодня в 9:34 произошло землетрясение магнитудой 3,7.