Макрон: Европа больше не может рассчитывать на НАТО

Европейские лидеры стараются сохранить хорошее выражение лица при самом плачевном положении дел. Но вся бравада и демонстрация уверенности быстро проходят под натиском краха широкого западного консенсуса.
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