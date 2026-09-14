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Регионы России

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Марсело Гальярдо назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу

Марсело Гальярдо назначен главным тренером сборной Эквадора по футболу

До этого он работал в таких клубах, как саудовский "Аль-Иттихад" и уругвайский "Насьональ". Под руководством Гальярдо "Ривер Плейт" дважды выиграл чемпионат Аргентины, трижды Кубок Аргентины, дважды Суперкубок Аргентины, а также два Кубка Либертадорес и Южноамериканский кубок.

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