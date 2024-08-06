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Медь готовится к прыжку

Медь готовится к прыжку

Однако он может и не состоятьсяКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.ruОднако он может и не состоятьсяФьючерсы на медь в августе упали ниже порога 4 доллара за фунт, самого низкого уровня за пять месяцев.

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