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Царьград

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Россия отвергла предложение перемирия: Шеремет сомневается в намерениях Зеленского

Россия отвергла предложение перемирия: Шеремет сомневается в намерениях Зеленского

Депутат Михаил Шеремет заявил, что Россия не позволит обмануть себя предложенным Киевом перемирием. В Саудовской Аравии прошли переговоры, на которых Киев и Вашингтон обсудили 30-дневное перемирие.

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