На улице Маршала Рыбалко пройдёт презентация секции айкидо

1 сентября в центре «Феникс» пройдет презентация секции «Айкидо Ни». «На тренировке дети будут отрабатывать упражнения на координацию, подготовительные акробатические элементы, выполнять разнообразные страховки, отрабатывать технику захватов.
1 сентября в центре «Феникс» пройдет презентация секции «Айкидо Ни». «На тренировке дети будут отрабатывать упражнения на координацию, подготовительные акробатические элементы, выполнять разнообразные страховки, отрабатывать технику захватов.
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