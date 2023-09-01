РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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На улице Маршала Рыбалко пройдёт презентация секции айкидо

1 сентября в центре  «Феникс» пройдет презентация секции «Айкидо Ни».  «На тренировке дети будут отрабатывать упражнения на координацию, подготовительные акробатические элементы, выполнять разнообразные страховки, отрабатывать технику захватов.

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