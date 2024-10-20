У спортсменок из Севастополя - две медали всероссийских соревнований по рукопашному бою

У спортсменок из Севастополя - две медали всероссийских соревнований по рукопашному боюБолее 550 участников из 35 регионов страны приехали в Санкт-Петербург, чтобы поспорить за награды уже традиционного турнира «Надежды России»Алексии Глеч не нашлось равных в состязаниях девушек 14-15 лет в весовой категории до 44 килограммов.
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