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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Похоронила жениха, потеряла ребёнка и рассказала всем о приставаниях Янковского: Куда пропала Людмила Шевель

Шоу-бизнес: Похоронила жениха, потеряла ребёнка и рассказала всем о приставаниях Янковского: Куда пропала Людмила Шевель

Пик славы Людмилы Шевель пришелся на восьмидесятые, когда ее активно приглашали в кино. В знаменитых картинах ей предлагали эпизодические, но очень запоминающиеся роли, благодаря чему зрители все равно узнавали ее на улицах.

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