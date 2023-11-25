Неизвестный космический луч появился ниоткуда: что это было Елена ГалицкаяВ США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы, вызывающий беспокойство исследователей, передают журналисты ftimes.
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