В ДТП в Михайловском районе погиб 27-летний мужчина

Авария случилась в понедельник, 26 февраля, примерно в 14:06 на 193 км автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись «Хёндэ» под управлением 27-летнего москвича и «Рено», за рулём которого был 59-летний михайловец.
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