Потомки викингов

Вооружённые силы Швеции вызывают смешанные чувства. С одной стороны, они оснащены достаточно современным вооружением, причём, что совершенно не характерно для «небольших уютных европейских стран», по большей части собственного производства, что вызывает сдержанный (а иногда и не очень) восторг военных экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии