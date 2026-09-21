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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Лерке об отмене гола «Трактора» «Спартаку»: «Такое нужно засчитывать. Многие неоднозначно трактуют моменты, связанные с помехой вратарю, нужна четкая формулировка нормы»

Бывший судья Александр Лерке высказался про решение арбитров не засчитывать гол «Трактора» « Спартаку » (1:2).

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