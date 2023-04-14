В России впервые создадут электрический авиадвигатель

В России началось производство первого полноценного электрического авиадвигателя, который применят на тяжелых беспилотниках и пассажирских самолетах, сообщил Алексей Рогозин, председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри».
В России началось производство первого полноценного электрического авиадвигателя, который применят на тяжелых беспилотниках и пассажирских самолетах, сообщил Алексей Рогозин, председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри».
Свежие комментарии