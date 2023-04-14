Федеральное агентство новостей №1

7 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Solovova
    Когда мы выгоним послов Британии, США и Канады?Официальный предс...
  • Сергей Бессонов
    После "победы" в холодной войне правящие элиты США постоянно снижают уровень образования основной части своего населе...Сотрудники ДПС за...
  • Виктор Александров
    Читаю, и глазам своим не верю! "Районный Одесский суд заочно вынес приговор...". Приговор, правда, всего одному прест...Экс-полицейского ...

В России впервые создадут электрический авиадвигатель

В России впервые создадут электрический авиадвигатель

В России началось производство первого полноценного электрического авиадвигателя, который применят на тяжелых беспилотниках и пассажирских самолетах, сообщил Алексей Рогозин, председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх