Безруков на волосок от потери денег: «Голосовое сообщение от Хабенского»

Сергей Безруков не остался в стороне от разоблачения новой схемы мошенничества. Народный артист, чей голос знаком миллионам, едва не стал жертвой злоумышленников, искусно подделавших голос Константина Хабенского.
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