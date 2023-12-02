НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с новосибирским «Динамо» и другие матчи

В субботу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей. УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», «Спарта энд К» из Видного встретится с новосибирским «Динамо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх