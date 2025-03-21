Посол РФ в Танзании прокомментировал перспективы возобновления прямых рейсов в республику

Ряд российских авиакомпаний уже имеют необходимые разрешения на выполнение полетов в Танзанию, возобновление прямых авиарейсов зависит от спроса российских туристов, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Додоме Андрей Аветисян.
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