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«Люди бы умерли, чтобы сидеть на этом месте». Брат IShowSpeed уснул на матче Испания – Франция

Во время первого тайма полуфинала ЧМ-2026 между Испанией и Францией (2:0) младший брать стримера IShowSpeed Джамал уснул.

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