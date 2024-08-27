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Дмитровец

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Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Для оказания поддержки следует зайти на сайт «Миллион призов» В Москве сбор средств в поддержку бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, продолжает сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт.

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