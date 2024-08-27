Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Для оказания поддержки следует зайти на сайт «Миллион призов» В Москве сбор средств в поддержку бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, продолжает сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт.
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