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«Ни в коем случае»: Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

«Ни в коем случае»: Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные

Недавно Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с инициативой провести годовой эксперимент по размещению россиянами своих биометрических данных через специальное приложение "Биометрия", "с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг".

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