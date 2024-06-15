Потеря села Работино надломила боевой дух украинских войск на запорожский линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщает 15 июря РИА Новости.
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