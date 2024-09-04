📹⚡️Ещё одна результативная ночь для Ракетных войск и артиллерии России выдалась на Сумском операционном направлении.
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📹⚡️Ещё одна результативная ночь для Ракетных войск и артиллерии России выдалась на Сумском операционном направлении.