US Withdraws Troops, Patriot Batteries From Northern Iraq Amid Iranian Attacks There are new reports Friday of more US troop pullback initiatives in the wake of the last couple weeks of US-Iran fighting, and Iranian ballistic missile and drone strikes which have targeted American bases with increased regularity, especially in Jordan and Kuwait.
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