В западных регионах Украины ввели графики почасового отключения света после ночных ударов ВС РФ. Об этом сообщили украинские СМИ.
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