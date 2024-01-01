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В Пермь доставлен царский подарок из Эрмитажа — кабинет из слоновой кости

В Пермь доставлен царский подарок из Эрмитажа — кабинет из слоновой кости

Новый экспонат — кабинет, подаренный Петром I Марии Строгановой на свадьбу в 1697 году.В Перми продолжается выставка «Память территорий», организованная Пермским художественным музеем совместно с несколькими музеями Прикамья и Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге.

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