В Пермь доставлен царский подарок из Эрмитажа — кабинет из слоновой кости

Новый экспонат — кабинет, подаренный Петром I Марии Строгановой на свадьбу в 1697 году.В Перми продолжается выставка «Память территорий», организованная Пермским художественным музеем совместно с несколькими музеями Прикамья и Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге.
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