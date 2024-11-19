Рябыкин об «Авангарде»: «У руководства паника, иногда такое впечатление. Второго Хартли найти практически невозможно. Логику последних трансферов понять трудно»

– В свое время вы долго работали в штабе «Авангарда» первым помощником Боба Хартли. Как восприняли новость о том, что руководством омского клуба якобы поставлена задача срочно найти тренера-иностранца, причем в любой лиге? – Во-первых, то, что пишется в нашей прессе, нужно делить на десять.