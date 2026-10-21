С наступлением первых заморозков автомобилистам необходимо отказаться от резких торможений и манёвров, поскольку даже внешне сухая дорога может оказаться скользкой, рассказал автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, сообщает KP.
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