На Украине произошло несколько взрывов в Одесской области

Взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное". Накануне была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.