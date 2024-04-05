На Украине произошло несколько взрывов в Одесской области

Взрывы произошли в Одесской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное". Накануне была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.
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