Суд арестовал имущество жены и дочери обвиняемого по делу о хищениях на Соловках

В Москве суд принял решение об аресте имущества родственников одного из обвиняемых по делу об особо крупном хищении при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря.
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