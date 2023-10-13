Речан провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Прогресс Республики Молдова в процессе реализации европейской повестки дня, основные приоритеты правительства и финансовая поддержка Европейской комиссии, предоставленная нашей стране для экономического развития, стали основными темами, обсужденными на встрече премьер-министра Дорина Речана с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится с официальным визитом в Кишин .
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