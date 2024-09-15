Салют в честь Дня города запустят в Алматы

Праздничный фейерверк запустят в южной столице вечером 15 сентября. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в 21:00 часов 15 сентября в ходе празднования Дня города состоится запуск праздничного салюта, а также включение поздравительной подсветки на телебашне «Кок-Тобе».
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