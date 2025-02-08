BBC сообщил о приостановке Трампом действия пошлин на мелкие посылки из Китая

Президент США Дональд Трамп приостановил действие пошлин на мелкие посылки из Китая после того, как его указ об отмене беспошлинного режима для отправлений стоимостью менее $800 с трудом заставил почтовую службу США и другие ведомства подчиниться.
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